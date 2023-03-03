Не танки и не самолеты: Зеленский назвал потребность номер один для фронта

Чтобы ускорить поставки оружия необходимо публично говорить о том, чего нам не хватает

Не смотря на то, что Украина получает необходимую современную западную технику такую, как танки существует оружие, наличие которого является более жизненно важным на фронте — это артиллерия.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом сообщает Украинская правда.

"Артиллерия — это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить с нашей", — подчеркнул Зеленский.

На вопрос, как Украине ускорить поставки оружия, Зеленский ответил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

При этом, говоря о другом необходимом вооружении президент заверил, что Украина вскоре получит танковую армию.

"Так или иначе, мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся. Скоро все будет. Но, в то же время, есть соответствующий дефицит. Закрывать (помощью партнеров — ред.) просто все эти дыры — постоянный дефицит — вот что может нам помочь", — сказал Зеленский.

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