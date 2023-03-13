США высказались о прямых переговорах Зеленского и главы Китая
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В США с оптимизмом смотрят на возможный разговор лидеров Украины и Китая
В США одобрительно относятся к тому, чтобы глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, такой разговор позволит лидеру Китая услышать украинский взгляд на войну, а не только российскую позицию.
"Мы действительно отстаивали перед Пекином мнение, что этот контакт должен состояться. Мы делали это публично и не публично", — сказал он.
Вместе с тем Салливан подчеркнул, что украинская сторона пока не подтвердила того, что этот разговор состоится, однако выразил надежду на то, что это все же произойдет.
В Белом доме считают, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина позволит привнести больше "баланса" в позицию Китая и положительно повлияет на усилия США по уговорам Пекина не предоставлять оружие россии.
Напомним, ранее эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал "Телеграфу" о том, почему разговор лидеров Украины и Китая не приведет к положительным сдвигам.