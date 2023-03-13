США висловилися про прямі переговори Зеленського та глави Китаю

У США з оптимізмом дивляться на можливу розмову лідерів України та Китаю

У США схвально ставляться до того, щоб глава КНР Сі Цзіньпін провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу, така розмова дозволить лідерові Китаю почути український погляд на війну, а не лише російську позицію.

"Ми дійсно відстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт має відбутися. Ми робили це публічно і не публічно", — сказав він.

Водночас Салліван підкреслив, що українська сторона поки не підтвердила того, що ця розмова відбудеться, проте висловив сподівання на те, що це все ж таки відбудеться.

У Білому домі вважають, що розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна дозволить привнести більше "балансу" в позицію Китаю і позитивно вплине на зусилля США щодо умовлянь Пекіна не надавати зброю росії.

Нагадаємо, раніше експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів "Телеграфу" про те, чому розмова лідерів України та Китаю не призведе до позитивних зрушень.