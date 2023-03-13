Сі Цзіньпін хоче поспілкуватися із Зеленським - що дізналися західні ЗМІ

Дата візиту до рф поки не розголошується

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно відвідав Білорусь, планує провести онлайн-зустріч зі своїм колегою президентом України Володимиром Зеленським. Раніше у ЗМІ ширилася інформація, що вже на наступному тижні він приїде з візитом до москви де зустрінеться з володимиром путіним.

Про це у понеділок, 13 березня, повідомила англомовна газета The Wall Street Journal, зазначивши, що зустріч Сі та Зеленського відбуватиметься в онлайн-форматі. Головною метою спілкування двох лідерів може стати чергова спроба Пекіна відіграти більш активну роль у посередництві щодо припинення російсько-української війни.

Крім того, Сі розглядає ймовірність відвідування й інших європейських країн, однак його повний маршрут дотепер залишається не підтвердженим.

Також американська газета пише, що пряма розмова із президентом України Володимиром Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Варто додати, що у росії майбутній візит Сі з путіним вже встигли офіційно підтвердити. Це зробив речник президента рф дмитро пєсков, зазначивши, що точна дата приїзду китайського лідера поки невідома.

"кремль поки не готовий оголосити дату візиту до москви Сі Цзіньпіна", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов розгорнуто прокоментував останні зміни в політиці Китаю щодо війни в Україні.