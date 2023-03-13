Си Цзиньпин хочет пообщаться с Зеленским - что узнали западные СМИ

Дата визита в россию пока не разглашается

Лидер Китая Си Цзиньпин, который недавно принимал александра лукашенко, планирует провести онлайн-встречу со своим коллегой, президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее в СМИ распространялась информация, что уже на следующей неделе он приедет с визитом в москву, где встретится с владимиром путиным.

Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила газета The Wall Street Journal, отметив, что встреча Си и Зеленского будет проходить в онлайн-формате. Главной целью общения двух лидеров может стать очередная попытка Пекина сыграть более активную роль в посредничестве по прекращению российско-украинской войны.

Кроме того, Си рассматривает вероятность посещения и других европейских стран, однако его полный маршрут до этого момента остается не подтвержденным.

Также американская газета пишет, что прямой разговор с Зеленским ознаменовал бы значительный шаг в попытках Китая сыграть роль миротворца в Украине, до сих пор воспринятых скептически в Европе.

Стоит добавить, что в россии предстоящий визит Си с Путиным уже успели официально подтвердить. Это сделал спикер президента рф дмитрий песков, отметив, что точная дата приезда китайского лидера пока неизвестна.

"Кремль пока не готов объявить дату визита в москву Си Цзиньпина", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов развернуто прокомментировал последние изменения в политике Китая по войне в Украине.