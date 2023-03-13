Зеленський, Сі Цзіньпін і путін: чому кремль розлютив Китай, але той не кидає росію

Експерт Юрій Пойта пояснив "Телеграфу", чому розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном не стане проривом

Китай вважає війну росії з Україною виправданою і не розцінює геноцид українців військовим злочином. А поразку рф у війні Пекін розглядає як свій стратегічний провал.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив Юрій Пойта, керівник секції Азіатсько-Тихоокеаньского регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння, коментуючи можливу розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зазначимо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Сі Цзіньпін, який нещодавно приймав олександра лукашенка, планує провести онлайн-зустріч Зеленським. До того у ЗМІ ширилися чутки, що вже наступного тижня керівник Китайської Народної Республіки (КНР) приїде з візитом до москви, де зустрінеться з володимиром путіним.

"Чутки про можливу розмову Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна пов'язані з тим, що такі перемовини мають відбутися. Думаю, у разі такої розмови, ніяких позитивних зрушень не буде. Ніяких проривних якихось досягнень Україні не вдасться отримати. По-перше, тому що Китай (хоч він офіційно про це не заявляє) дуже серйозно підтримує російську сторону. І за результатами ряду досліджень, перемога росії (або повна, або часткова) була б позитивною для Китаю. Поразка ж росії була б насправді вкрай негативним сценарієм для КНР. По-друге, думаю, для української сторони будуть малоймовірними серйозні зрушення — малоймовірно, що Україна зможе перетягнути Китай на свою сторону, тому що росія для КНР набагато важливіша в протистоянні із Заходом", — каже експерт.

За його словами, для Піднебесної наразі головне завдання на десятки років — "виграти стратегічну конкуренцію із Заходом і навіть підірвати його позиції та досягнути світового лідерства".

"В цьому випадку росія для Китаю набагато важливіша, ніж Україна, — продовжує Пойта. — Адже, якщо рф програє і в ній будуть відбуватися незрозумілі процеси, то Китай втрачає свого дуже важливого партнера (а в деяких питаннях — навіть союзника) і залишається один на один із Заходом. Китай думає, що для нього це буде серйозною проблемою. Тому Україна навряд чи варто сподіватися на те, що вона зможе перетягнути КНР на свою сторону. Якби Китай цього хотів, він би ще рік назад "перетягнувся".

Як додав міжнародник, самі ж прямі перемовини між лідерами України та Китаю все одно будуть позитивом, хоча за їхніми підсумками і не буде ніяких проривних досягнень, "оскільки краще погано розмовляти, ніж добре воювати".

"Думаю, готовність до діалогу українською дипломатією буде інтерпретуватися як зменшення ймовірності надання Китаєм якоїсь летальної допомоги росії. Чи зможе Зеленський переконати Сі Цзіньпіна? Думаю, незважаючи на його вплив і харизму, на Сі це просто не подіє. Тому що це лідер держави, яка не є ліберально-демократичною, не сповідує ці цінності, для якої геноцид українського народу просто нічого не значить, який не вважає масові військові злочини проблемними. На його думку, це є лише інструментом або наслідками війни. Насправді Китай вважає російську війну виправданою. Ми підтвердили це у низці своїх досліджень. КНР симпатизує росії. Китайці просто незадоволені, що рф не може її ніяк виграти. Взагалі ж вони симпатизують, тому що підколупати "проклятих американців" — для них важлива справа", — аргументує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що разом з тим в України може з'явитися ще один раптовий союзник, який не сподобається кремлю.

"Телеграф" також повідомляв, як президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов розгорнуто пояснював останні зміни в політиці Китаю щодо війни в Україні.