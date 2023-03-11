В України може з'явитися ще один раптовий союзник: кремлю не сподобається

Пакистан переживає серйозну економічну кризу, тому шукає будь-які способи отримати фінансові вливання

Україна досі має серйозну потребу у західній військовій техніці, аби остаточно перемогти армію рф на полі бою. Цілком імовірно, що виказати підтримку Києву вирішили навіть у Пакистані. Іноземні журналісти звернули увагу на снаряди, які "засвітилися" в одному із відео, знятих на передовій. 112-міліметрові боєприпаси ідентифікували як виготовлені саме пакистанськими підприємствами. Крім того, існує вірогідність, що також ЗСУ зможуть отримати від цієї держави й кілька десятків танків.

Таку інформацію повідомляє індійське видання FirstPost. За даними ЗМІ, у Пакистані наразі наростає серйозна економічна криза, саме тому уряд може вдатися до продажу озброєння іншим державам, зокрема й Україні.

Крім цього з'являються непідтверджені дані щодо пропозиції Пакистану передати Україні одразу 44 танки типу T-80УД. Погодитися на такий крок там готові, якщо Захід натомість забезпечить фінансову допомогу. Найцікавішим у цій ситуації є те, що ця техніка була отримана пакистанцями саме від нашої держави — під час закупок у 1997-1999 роках.

Також повідомляється, що офіційний Ісламабад може бути пов'язаним із постачанням до України боєприпасів для танків і артилерії. Для цього начебто використовують повітряний міст, створений Великою Британією.

Снаряди на цьому відео опізнали як пакистанські

При цьому офіційно Пакистан заперечує наявність військової допомоги українській державі зі свого боку. Місцеві урядовці підкреслюють, що дотримуються "політики невтручання" у зовнішні конфлікти.

Тим часом окремі видання пишуть, що в росії можуть бути незадоволені діями Пакистану і навіть просити втрутитися Китай, котрий має з Ісламабадом гарні партнерські відносини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вже отримала від західних партнерів перші танки Leopard 2, надання яких вимагала кілька довгих місяців. Ба, більше — до поставок готують уже чергову партію такої техніки.

Тим часом Британія займається передачею танків Challenger 2, які відомі своєю посиленою бронею.