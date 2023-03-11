В України може з'явитися ще один раптовий союзник: кремлю не сподобається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 964
Пакистан переживає серйозну економічну кризу, тому шукає будь-які способи отримати фінансові вливання
Україна досі має серйозну потребу у західній військовій техніці, аби остаточно перемогти армію рф на полі бою. Цілком імовірно, що виказати підтримку Києву вирішили навіть у Пакистані. Іноземні журналісти звернули увагу на снаряди, які "засвітилися" в одному із відео, знятих на передовій. 112-міліметрові боєприпаси ідентифікували як виготовлені саме пакистанськими підприємствами. Крім того, існує вірогідність, що також ЗСУ зможуть отримати від цієї держави й кілька десятків танків.
Таку інформацію повідомляє індійське видання FirstPost. За даними ЗМІ, у Пакистані наразі наростає серйозна економічна криза, саме тому уряд може вдатися до продажу озброєння іншим державам, зокрема й Україні.
Крім цього з'являються непідтверджені дані щодо пропозиції Пакистану передати Україні одразу 44 танки типу T-80УД. Погодитися на такий крок там готові, якщо Захід натомість забезпечить фінансову допомогу. Найцікавішим у цій ситуації є те, що ця техніка була отримана пакистанцями саме від нашої держави — під час закупок у 1997-1999 роках.
Також повідомляється, що офіційний Ісламабад може бути пов'язаним із постачанням до України боєприпасів для танків і артилерії. Для цього начебто використовують повітряний міст, створений Великою Британією.
При цьому офіційно Пакистан заперечує наявність військової допомоги українській державі зі свого боку. Місцеві урядовці підкреслюють, що дотримуються "політики невтручання" у зовнішні конфлікти.
Тим часом окремі видання пишуть, що в росії можуть бути незадоволені діями Пакистану і навіть просити втрутитися Китай, котрий має з Ісламабадом гарні партнерські відносини.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вже отримала від західних партнерів перші танки Leopard 2, надання яких вимагала кілька довгих місяців. Ба, більше — до поставок готують уже чергову партію такої техніки.
Тим часом Британія займається передачею танків Challenger 2, які відомі своєю посиленою бронею.