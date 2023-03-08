В Україну мчить чергова партія Leopard 2: у Німеччині озвучили кількість та строки

Танковий парк ЗСУ продовжує розширюватися

В Україну вже почали надходити німецькі танки Leopard 2. Першими свої машини відправила Польща, а зараз до неї приєдналася Німеччина та Португалія. Обіцяні цими країнами бойові машини прибудуть до нашої країни вже з дня на день.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Spiegel.

За словами голови Бундесверу, цього місяця в Україну прибудуть 18 німецьких та 3 португальські Leopard 2.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські можуть прибути в Україну цього місяця", — сказав Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Він зазначив, що бойові машини прибудуть до країни з підготовленими екіпажами, а потім можуть вирушити на фронт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може отримати танки Leopard 2 від несподіваної країни. У Німеччині вигадали, звідки взяти більше танків для ЗСУ. Там розчаровані тим, що західні союзники передадуть Україні символічну кількість Leopard 2, хоча голосно закликали Німеччину розпочати постачання.

Також ми повідомляли: окупанти кажуть, що вже бачили Leopard 2 на фронті. Вони стверджують, що бойові машини були зафіксовані в районі Бахмута.