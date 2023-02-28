Окупанти кажуть, що вже бачать танки Leopard 2 на фронті: названо місце

Бронемашини вже боронять Бахмутський напрямок від російського окупанта

Потужні танки Leopard 2, які Україні активно передають країни-союзники, вже помічені на "гарячих" точках фронту. Перші бойові машини окупанти зафіксували у районі Бахмута (Донецька область).

Як пишуть росЗМІ, таку інформацію в ефірі телеканалу "росія" озвучив радник глави так званої "Донецької народної республіки" ян гагін, підкресливши, що помічені бронемашини Leopard є такою ж метою для російських військовослужбовців, як будь-яка інша бойова техніка Збройних сил України.

"Сенсації робити із цього не варто. Враховуючи те бездоріжжя, яке зараз, воно ускладнить рух таких важких машин, як Leopard", — заявив поплічник дениса пушиліна.

Нагадаємо, що на річницю повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, Польща нарешті передала Україні перші потужні танки Leopard 2, які готові до боїв з окупаційною навалою. Бойові машини на території нашої держави зустрічав український прем’єр Денис Шмигаль та міністр оборони України Олексій Резніков, який доречно пожартував, запитавши дорогу на москву, оглядаючи новеньку техніку для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що згідно з прогнозами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна матиме змогу сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2. Однак варто не забувати, що ці потужні бронемашини нам передає не лише ФРН, а й інші союзники. Тому танків у ЗСУ буде значно більше.