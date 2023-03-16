Глава МЗС України поговорив із колегами з Китаю та США: що обговорили топ-дипломати

Кулеба торкнувся теми миру та підтримки України

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з високопоставленими дипломатами Китаю та США – держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

За словами Кулеби з Блінкеном, він поговорив про формулу миру України та способи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

"Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних та контрнаступних операцій", — сказав глава МЗС України.

Зазначимо, що ЗСУ вже давно має деякі проблеми з боєприпасами. І хоча наші союзники намагаються нарощувати своє виробництво, щоб постачати нам цю зброю, президент України зазначає, що снаряди досі вкрай потрібні нашій країні.

При цьому західні ЗМІ зазначають, що Україна у війні проти росії "спалює" боєприпаси швидше, ніж США та НАТО можуть їх виробляти.

Під час розмови з главою МЗС Китаю було обговорено значення принципу територіальної цілісності.

"Я наголосив на важливості української Формула миру для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що глава Піднебесної, яка раніше запропонувала свій "мирний план" щодо війни в Україні, який, до речі, зустріли дуже скептично, виявив бажання поговорити з президентом України Зеленським.

CNN наприклад, пише, що недавній заклик Китаю до відновлення мирних переговорів між росією і Україною був зустрінутий скептицизмом на Заході, оскільки Пекін зазнає зростання тиску з боку США та їхніх союзників у зв’язку з його зростаючим партнерством з москвою.

І хоча український лідер позитивно відгукується про такі починання Китаю, експерти вважають, що ця розмова навряд чи призведе до прориву.