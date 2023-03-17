Си Цзиньпин едет к путину: стало известно, когда и зачем

В ходе встречи будут подписаны важные двусторонние документы

Лидер Китая Си Цзиньпин, который недавно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко, приедет в россию с государственным визитом, в ходе которого у него состоится встреча с российским диктатором владимиром путиным. Вместе они должны обсудить вопросы дальнейшего партнерства Китая и рф.

Этот визит Си Цзиньпина в россию станет первым с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф. Об этом сегодня, 17 марта, сообщило издание CNN, ссылаясь на министерство иностранных дел Китая.

В то же время на сайте кремля подтвердили, что лидер Китая приедет в россию по приглашению владимира путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе кремля добавили, что в ходе встречи владимира путина и Си Цзиньпина состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер Китая планирует в скором времени провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эксперты считают, что разговор между ними не даст никакого прорыва.