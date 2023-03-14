Китай и россия сблизились на в распространении пропаганды: страдает Украина
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Пекин и Москва выделили на это десятки миллиардов долларов
Китай и россия заметно сблизились в вопросах распространения дезинформации и пропаганды, в том числе и в наработке общих нарративов относительно Украины. Запад в свою очередь уделял этой угрозе недостаточно внимания.
Как информирует CNN, об этом сообщил высокопоставленный представитель Государственного департамента США в понедельник, 13 марта.
Он отметил, что в США в частности и на Западе в целом очень медленно воспринимают то, насколько информационные операции Пекина и Москвы стали неотъемлемой частью их национальных целей.
По его словам, об эти страны потратили "десятки миллиардов долларов" на распространение дезинформации, а в западном сообществе это только начали осознавать.
"В последние годы мы все увидели темную сторону коммуникационных революций в цифровых технологиях", — сказал он, добавив, что россия и Китай фактически их разработали.
При этом, он отметил, что автократии показали себя слабее демократий и когда Запад начнет работу по этому направлению, то он добьется успеха. Однако этот момент пока не наступил.
Как сообщалось ранее, Украина инициировала созыв специального форума по противодействию российской пропаганде в мировом информационном пространстве. Проект должен не только объединить усилия союзников, но и разработать механизм, который позволит привлечь к ответственности пропагандистов.