Китай і росія зблизилися на поширенні пропаганди: страждає Україна

Пекін та Москва виділили на це десятки мільярдів доларів

Китай та росія помітно зблизилися у питаннях поширення дезінформації та пропаганди, у тому числі й у напрацюванні спільних наративів щодо України. Захід своєю чергою приділяв цій загрозі недостатньо уваги.

Як повідомляє CNN, про це повідомив високопоставлений представник Державного департаменту США у понеділок, 13 березня.

Він зазначив, що в США зокрема і на Заході загалом дуже повільно сприймають те, наскільки інформаційні операції Пекіна та Москви стали невід’ємною частиною їхніх національних цілей.

За його словами, про ці країни витратили "десятки мільярдів доларів" на поширення дезінформації, а у західній спільноті це тільки почали усвідомлювати.

"В останні роки ми всі побачили темний бік комунікаційних революцій у цифрових технологіях", — сказав він, додавши, що росія та Китай фактично їх розробили.

При цьому він зазначив, що автократії показали себе слабшими за демократії і коли Захід почне роботу з цього напрямку, то він досягне успіху. Однак цей момент поки що не настав.

Як повідомлялося раніше, Україна ініціювала скликання спеціального форуму щодо протидії російській пропаганді у світовому інформаційному просторі. Проєкт має не лише поєднати зусилля союзників, а й розробити механізм, який дозволить притягти до відповідальності пропагандистів.