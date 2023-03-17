Сі Цзіньпін їде до путіна: стало відомо, коли й навіщо

У ході зустрічі буде підписано важливі двосторонні документи

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який нещодавно зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком, приїде в росію з державним візитом, під час якого у нього відбудеться зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Разом вони мають обговорити питання подальшого партнерства Китаю та рф.

Цей візит Сі Цзіньпіна до росії стане першим з початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала рф. Про це сьогодні, 17 березня, повідомило видання CNN з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю.

Водночас на сайті кремля підтвердили, що лідер Китаю приїде до росії на запрошення володимира путіна 20-22 березня.

"У ході переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між росією та Китаєм. Заплановано також обмін думками в контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі кремля додали, що під час зустрічі володимира путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться підписання низки важливих двосторонніх документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер Китаю планує незабаром провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Проте експерти вважають, що розмова між ними не дасть жодного прориву.