Ордер на арест путина это и сигнал лидеру Китая

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, почему решение суда в Гааге было принято именно сейчас

Решение Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина, конечно, ожидаемо. Мы все его ждали.

Это второй удар "под дых". Первый, если помните, – запись разговора о малайзийском Боинге. Но этот удар круче. Намного.

Я не верю в случайности и думаю, что это решение могло появиться на неделю раньше или позже. Но появилось как раз накануне визита китайского лидера в Москву. И, конечно, значительно сужает маневр Си и портит Путину все "впечатления" от визита.

Договариваться с преступниками "великому Си" как-то не подходит. Потому рискну сказать, что это и сигнал лидеру Китая. О том, чтобы он серьезно поговорил с Путиным о том, что пора "сворачиваться".

К примеру, не идти на выборы в марте 2024 года. Или другие, более креативные варианты. Такой пас Си.

Конечно, с юридической точки зрения, здесь все понятно. А политические ставки явно выросли.

Источник: пост Климкина в Facebook.