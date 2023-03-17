Ордер на арешт путіна це й сигнал лідеру Китаю - Павло Клімкін
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Колишній глава МЗС України Павло Клімкін розповів, чому рішення суду в Гаазі було ухвалено саме зараз
Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Путіна звісно очікуване. Ми всі на нього чекали.
Це другий удар "під дих". Перший, якщо пам'ятаєте, — запис розмови про малайзійський Боїнг. Але цей удар крутіший. Набагато.
Я не вірю у випадковості і думаю, що це рішення могло з'явитися на тиждень раніше або пізніше. Але з'явилося саме напередодні візиту китайського лідера до Москви. І звісно значно звужує маневр Сі і псує Путіну все "враження" від візиту.
Домовлятися із злочинцями "великому Сі" якось не пасує. Тому ризикну сказати, що це і сигнал лідеру Китаю. Про те, щоб він серйозно поговорив з Путіним про те, що час "згортатися".
Наприклад, не йти на вибори у березні 2024 року. Або інші, більш креативні варіанти. Такий собі пас Сі.
Звісно, з юридичної точки зору тут все зрозуміло. А політичні ставки явно зросли.
Джерело: пост Клімкіна у Facebook.
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