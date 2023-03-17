Куди путіну не можна: де "бункерного" можуть затримати після рішення Гааги та що з ним зроблять (карта)

путіна можуть затримати у 123 країнах

Сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Що означає це рішення, "Телеграф" розповідає далі:

Куди путіну не можна

Як пише "Вікіпедія", якщо Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт — це означає, що путіна можуть і повинні затримати на території 123 країн, які є членами МКС. Це держави, які підписати Римський статут. Членами статуту нині є 122 країни. Ще низка підписали статут, але не ратифікували. Такі країни, як США та рф підписали Статут, але з певних причин відкликали рішення. На мапі зеленим позначена територія, де путіна можуть затримати та передати Суду. Україна підписала Римський статут у 2000 році, однак ще не ратифікувала його.

Мапа дії статуту Римського права. Зеленим - ратифікували, жовтим - тільки підписали, але ще не ратифікували, помаранчевим - відкликали

Якщо ця особа перебуває в країні, яка не є членом МКС, то процес її арешту може бути більш складним і довготривалим. Тож це рішення не означає, що уже завтра путіна поведуть в наручниках до СІЗО, оскільки за межами країн-членів МКС процедура не буде настільки простою. Принаймні для міжнародної спільноти путін тепер не політик, а злочинець, який несе особисту відповідальність за воєнні злочини скоєні в Україні. Альтернативну мапу пропонує видання "Слово і діло":

Що буде після того, як путіна затримають

Місце знаходження затриманої особи на час розслідування, судячи з інформації у мережі, залежить від кількох факторів, таких як місце затримання, умови затримання, наявність угоди про екстрадицію між країнами та рішення суду щодо місця утримання.

У деяких випадках затримані особи можуть перебувати у в'язниці або ізоляторі у країні, де їх затримали, до вирішення питання про їх екстрадицію до країни, що веде розслідування. Іншим разом, вони можуть бути перевезені до спеціальних місць утримання в інших країнах або до головного офісу МКС у Гаазі, якщо їх було передано до суду МКС.

В Україні теж працюватиме Суд

Як розповів Генпрокурор Андрій Костін, у 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні.

Прокурори Офісу Генпрокурора щодня працюють в тісному контакті з МКС щодо випадків насильницької депортації українських дітей. Забезпечують роботу представників МКС з потерпілими та свідками. Допомагають в отриманні всієї необхідної інформації. Для цього було підготовлено понад 30 запитів до органів державної влади та місцевого самоврядування. Також до МКС було передано понад 40 томів матеріалів кримінального провадження. Зокрема, електронні докази, протоколи оглядів за методикою Берклі, протоколи з відео допитами свідків та потерпілих.

Докладніше про реакцію Генпрокурора можете прочитати у матеріалі "Телеграфа". Нагадаємо, що росіяни вже взялися коментувати це рішення — першою висловилася Марія Захарова.