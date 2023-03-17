Куда путину нельзя: где "бункерного" могут задержать после решения Гааги и что с ним сделают (карта)

путина могут задержать в 123 странах

Сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Что означает это решение, "Телеграф" рассказывает далее:

Куда путину нельзя

Как пишет "Википедия", если Международный уголовный суд выдал ордер на арест, это означает, что путина могут и должны задержать на территории 123 стран, являющихся членами МКС. Это государства, которые подписать Римский статут. Членами Статута в настоящее время являются 123 страны. Еще ряд подписали устав, но не ратифицировали. Такие страны, как США и рф подписали Статут, но по определенным причинам отозвали решение. На карте зеленым обозначена территория, где путин может быть задержан и передан Суду. Украина подписала Римский статут в 2000 году, но еще не ратифицировала его.

Карта действия статута Римского права. Зеленым – ратифицировали, желтым – только подписали, но еще не ратифицировали, оранжевым – отозвали

Если это лицо находится в стране, не являющейся членом МКС, то процесс его ареста может быть более сложным и длительным. Это решение не означает, что уже завтра путина поведут в наручниках в СИЗО, поскольку за пределами стран-членов МКС процедура не будет столь простой. По крайней мере, для международного сообщества путин теперь не политик, а преступник, несущий личную ответственность за военные преступления, совершенные в Украине. Альтернативную карту предлагает издание "Слово и дело":

Карта стран, куда не может попасть путин

Что будет после того, как путина задержат

Место нахождения задержанного на время расследования, судя по информации в сети, зависит от нескольких факторов, таких как место задержания, условия задержания, наличие соглашения об экстрадиции между странами и решение суда по месту содержания.

В некоторых случаях задержанные могут находиться в тюрьме или изоляторе в стране, где они были задержаны, до решения вопроса об их экстрадиции в страну, ведущую расследование. В другой раз, они могут быть перевезены в специальные места содержания в других странах или в головной офис МКС в Гааге, если они были переданы в суд МКС.

В Украине тоже будет работать Суд

Как рассказал Генпрокурор Андрей Костин, в 2022 году были приняты необходимые изменения в законодательство, которые позволили Офису Прокурора МКС полноценно проводить расследование в Украине. В ближайшее время представительство офиса прокурора МКС заработает в Украине.

Прокуроры Офиса Генпрокурора ежедневно работают в тесном контакте с МКС по поводу случаев насильственной депортации украинских детей. Обеспечивают работу представителей МКС с потерпевшими и свидетелями. Помогают в получении всей требуемой информации. Для этого было подготовлено более 30 запросов в органы государственной власти и местное самоуправление. Также в МКС было передано более 40 томов материалов уголовного производства. В частности, электронные доказательства, протоколы обзоров по методике Беркли, протоколы с видеодопросами свидетелей и потерпевших.

Подробнее о реакции Генпрокурора можете прочесть в материале "Телеграфа". Напомним, что россияне уже принялись комментировать это решение – первой высказалась Мария Захарова.