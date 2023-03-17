"Заходить путін у СІЗО, а там...": мережа вибухнула мемами після рішення Суду у Гаазі

Користувачі інтернету активно відреагували на новину про ордер на арешт диктатора

Сьогодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. Крім того арештувати мають і уповноважену з прав дітей Марію Львову-Бєлову, яка займається незаконною депортацією українських дітей в рф.

Тим часом мережа бурхливо відреагувала на новину про путіна. Користувачі інтернету не лише радіють і активно підтримують рішення Суду, а й створюють велику кількість мемів і просто картинок на тему арешту диктатора. Найбільше роблять фотоколажів, де обличчя підсудних заміняють на обличчя путіна. Також активно жартують про те, що його посадять до російського опозиціонера Олексія Навального, який також відомий своїми імперськими поглядами. "Телеграф" зібрав жарти з просторів інтернету. Почнемо з єдиного відео у нашій добірці, однак попереджаємо, що у ньому є нецензурна лексика.

Нагадаємо, що згідно з рішенням МКС, путіна тепер можуть негайно затримати і передати суду на території 123 країн. Тобто фактично він тепер не може виїхати з рф у цивілізований світ.

Також це рішення є важливим ударом по дипломатичних позиціях рф, вважає керівництво держави. Очільники цивілізованих країн тричі подумають, перш, аніж тиснути руку офіційно визнаному злочинцю.