Істерика та погрози "ядеркою": у кремлі "палає" після рішення Гааги по путіну

Після рішення Міжнародного суду в Гаазі (МКС) про видачу ордера на арешт володимира путіна і "уповноваженої росії з прав дитини" марії львової-бєлової в росії почалася ціла ланцюгова реакція з істерик чиновників і пропагандистів. Розірвало "скрєпні місця" у симоньян, медведєва захарової та інших.

"Телеграф" зібрав найяскравіші істеричні спалахи росіян, які осяяли небо над кремлем.

Знаменитий за безглуздими заявами колишній президент росії дмитро медведєв порівняв рішення МКС з "туалетним папером", а також написав, що немає необхідності пояснювати, де слід використовувати цей документ.

Топпропагандистка маргарита симоньян вся вийшла слиною і зовсім розпогрожувалася ядерною зброєю, тільки в запалі істерики не помітила, як разом зі своїми противниками "знищила" і самого "царя".

"Хотіла б подивитися на країну, яка за рішенням Гааги заарештує путіна. Хвилин за вісім. Або скільки там складе час підльоту до її столиці", — розмріялася симоньян.

Голову комітету Ради Федерації росії за конституційним законодавством та державним будівництвом андрія клішасу взагалі кудись понесло в нетрі уявного z-світу, в якому росія видає ордер "на арешт усіх суддів МКС".

Та й взагалі, на його думку, Гаага після того, як посміла таке зробити з його повелителем, скоро "самоліквідується".

"Зараз юрисдикцію МКС не визнають не лише росія, а й низка держав, членів РБ ООН. Прийнявши таке абсурдне рішення, МКС став на шлях самоліквідації", — видав клішас.

Спікер Державної думи росії в’ячеслав володин і зовсім прирівняв рішення МКС до агресії проти всієї росії.

"Будь-які нападки на президента рф розцінюємо як агресію проти нашої країни", — говорить володін.

Прессекретар путіна дмитро пєсков теж приєднався до хамства своїх співвітчизників і назвав рішення МКС "нікчемним".

"Росія, як і ціла низка держав не визнає юрисдикцію цього суду і, відповідно, будь-які подібні рішення є для росії з точки зору права є нікчемними" — говорить пєсков.

Висловитись з приводу рішення суду вирішила і сама викрадачка дітей марія львова-бєлова. Вона в притаманній їй цинічній манері пообіцяла, що й надалі займатиметься своїми злочинами.

"Що хочеться сказати: по-перше, добре, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу за допомогою дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні воєнних дій. Що ми вивозимо їх, що створюємо для них гарні умови, оточуємо їх дбайливими людьми, що люблять їх". "Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі — ну, а ми продовжуємо працювати", — каже вона.

Офіційний представник МЗС росії марія захарова не відзначилася оригінальністю і так само як і пєсков пробурмотіла про "нікчемність" цього рішення.

"Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, у тому числі з правової точки зору. росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, який виходить із Міжнародного суду, буде для нас юридично нікчемним", — каже захарова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Офісі президента України та МЗС прокоментували ордер на арешт путіна.

Також ми повідомляли про те, де "бункерного" можуть затримати після рішення Гааги та що з ним зроблять.