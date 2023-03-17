"Заходит путин в СИЗО, а там...": сеть взорвалась мемами после решения Суда в Гааге

Пользователи Интернета активно отреагировали на новость про ордер на арест диктатора

Сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина. Кроме того, арестовать должны и уполномоченную по правам детей Марию Львову-Белову, которая занимается незаконной депортацией украинских детей в рф.

Тем временем Интернет бурно отреагировал на новость о путине. Люди не только радуются и активно поддерживают решение Суда, но и создают большое количество мемов и просто картинок на тему ареста диктатора. Больше всего делают фотоколлажи, где лица подсудимых заменяют лицом путина. Также активно шутят о том, что его посадят к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, также известному своими имперскими взглядами. "Телеграф" собрал шутки из просторов Интернета. Начнём с единственного видео в нашей подборке, однако предупреждаем, что в нем есть нецензурная лексика.

Напомним, что согласно решению МКС, путина теперь могут немедленно задержать и передать суду на территории 123 стран. То есть фактически он теперь не может уехать из россии в цивилизованный мир.

Также это решение является важным ударом по дипломатическим позициям России, считает руководство государства. Руководители цивилизованных стран трижды подумают, прежде чем давить официально признанному преступнику руку.