Ордер на арест путина может сработать. Успешный случай в истории уже был

Тот случай, когда фраза "так это ж уже было" имеет оптимистический сценарий

Президент россии владимир путин сегодня официально стал подозреваемым и получил ордер на арест. Его обвиняют в незаконной депортации населения и детей с оккупированных территорий. Теперь он и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова могут быть арестованы в соответствии с решением Международного уголовного суда в Гааге.

Случай, когда кровавый диктатор предстал перед трибуналом в Гааге, уже был. Речь идет об экс-президенте Югославии Слободане Милошевиче. Его судили по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Пример Милошевича

Надежду дает пример Слободана Милошевича — его свергли и экстрадировали в Международный криминальный трибунал в обмен на предоставление денег Белграду, который годами был под санкциями.

Милошевич все же оказался на скамье подсудимых. Конца судебного процесса он не дождался, потому что умер

Процесс начался 12 апреля 2002 г. и судить было за что. После провозглашения независимости Словенией и Хорватией, а также Боснией и Герцеговиной Сербия начала военное наступление. Президент Милошевич выступал против распада Югославии.

Словенская война продолжалась 10 дней, другие страны отвоевали территории только в 1995 году. На территориях республик совершались военные преступления, этнические чистки и геноцид.

Милошевича судили по ряду военных преступлений, объединенных в два процесса: косовский и хорвато-боснийский.

Его обвиняли в этнических чистках, депортации гражданского населения, преступлениях против человечности, нарушении правил ведения войны и несоблюдении Женевских конвенций. Позже добавили еще организацию и совершение геноцида, установление политического контроля за сербской полицией и силами Югославской народной армии.

Жертвы резни в Сребренице, где сербские войска убили около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола

Тогда стали раскрываться имена тех, кто отдавал приказы: Благое Симич, один из военных лидеров боснийских сербов, Миломир Стакич, бывший мэр Приедора. Военный прокурор Югославии обнародовал список из 200 человек, обвиняемых в военных преступлениях в Косово. СМИ начали активно писать о массовых захоронениях косовских албанцев.

Суд постоянно прерывался из-за ухудшения состояния здоровья подсудимого. В 2006 году Милошевич скончался от сердечного приступа в камере в Гааге. Приговор так и не был вынесен, но он провел в камере четыре года.

Как его свергли в Сербии

Еще один вдохновляющий аспект этой истории — это то, как Милошевич не удержался в президентском кресле. Здесь также есть санкции США и сложная экономическая ситуация.

Милошевич был избран парламентом президентом Югославии в 1997 г. Согласно конституции, он имел право быть президентом всего в один срок (четыре года) — до 2001 года. Но в июне 2000 г. Милошевич сменил конституцию под себя. Избирать президента должны были жители Югославии на выборах. Но он их проиграл Воиславу Коштунице, после чего объявил второй тур.

Выборы проигнорировала оппозиция и объявила забастовку. 5 октября сотни тысяч протестующих ворвались в здание Народной Скупштыны в Белграде, захватили редакцию радиотелевидения. Полиция и силовики отказались разгонять демонстрантов. На следующий день после переговоров с Коштуницей Милошевич признал свое поражение.

Внутри страны Милошевича судили за коррупцию и хищение средств. Но тогда в дело вступил Международный трибунал по бывшей Югославии (суд в Гааге ожидал Милошевича с 1992 года). МТБЮ требовал экстрадиции подозреваемого, но президент Воислав Коштуница был против.

Страна была под санкциями в затруднительной экономической ситуации. Поэтому премьер Зоран Джинджич согласился отправить Милошевича в Гаагу по корыстным соображениям. Сербия получила финансовую помощь США только после экстрадиции Милошевича и предоставления следователям МТБЮ доступа к государственным архивам Югославии.

Ложка дегтя: нужна именно экстрадиция

Несмотря на наличие ордера на арест путина, у суда в Гааге нет полномочий его арестовывать, передает BBC. Его юрисдикция распространяется только на страны, подписавшие соглашение об учреждении суда. А россия не является подписантом, поэтому сейчас вряд ли отправит своего же президента в суд.

Профессор Джонатан Лидер Мейнард говорит, что это вряд ли будет тревожить путина в краткосрочной перспективе. Но в дальнейшем это может создать осложнения с точки зрения свободы его передвижения по миру или в сценарии, когда его свергнут и проведут процедуру экстрадиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких странах могут задержать путина после решения Гааги. Это 123 страны, которые являются членами Международного уголовного суда.