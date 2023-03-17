Ордер на арест путина может сработать. Успешный случай в истории уже был
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Тот случай, когда фраза "так это ж уже было" имеет оптимистический сценарий
Президент россии владимир путин сегодня официально стал подозреваемым и получил ордер на арест. Его обвиняют в незаконной депортации населения и детей с оккупированных территорий. Теперь он и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова могут быть арестованы в соответствии с решением Международного уголовного суда в Гааге.
Случай, когда кровавый диктатор предстал перед трибуналом в Гааге, уже был. Речь идет об экс-президенте Югославии Слободане Милошевиче. Его судили по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Пример Милошевича
Надежду дает пример Слободана Милошевича — его свергли и экстрадировали в Международный криминальный трибунал в обмен на предоставление денег Белграду, который годами был под санкциями.
Процесс начался 12 апреля 2002 г. и судить было за что. После провозглашения независимости Словенией и Хорватией, а также Боснией и Герцеговиной Сербия начала военное наступление. Президент Милошевич выступал против распада Югославии.
Словенская война продолжалась 10 дней, другие страны отвоевали территории только в 1995 году. На территориях республик совершались военные преступления, этнические чистки и геноцид.
Милошевича судили по ряду военных преступлений, объединенных в два процесса: косовский и хорвато-боснийский.
Его обвиняли в этнических чистках, депортации гражданского населения, преступлениях против человечности, нарушении правил ведения войны и несоблюдении Женевских конвенций. Позже добавили еще организацию и совершение геноцида, установление политического контроля за сербской полицией и силами Югославской народной армии.
Тогда стали раскрываться имена тех, кто отдавал приказы: Благое Симич, один из военных лидеров боснийских сербов, Миломир Стакич, бывший мэр Приедора. Военный прокурор Югославии обнародовал список из 200 человек, обвиняемых в военных преступлениях в Косово. СМИ начали активно писать о массовых захоронениях косовских албанцев.
Суд постоянно прерывался из-за ухудшения состояния здоровья подсудимого. В 2006 году Милошевич скончался от сердечного приступа в камере в Гааге. Приговор так и не был вынесен, но он провел в камере четыре года.
Как его свергли в Сербии
Еще один вдохновляющий аспект этой истории — это то, как Милошевич не удержался в президентском кресле. Здесь также есть санкции США и сложная экономическая ситуация.
Милошевич был избран парламентом президентом Югославии в 1997 г. Согласно конституции, он имел право быть президентом всего в один срок (четыре года) — до 2001 года. Но в июне 2000 г. Милошевич сменил конституцию под себя. Избирать президента должны были жители Югославии на выборах. Но он их проиграл Воиславу Коштунице, после чего объявил второй тур.
Выборы проигнорировала оппозиция и объявила забастовку. 5 октября сотни тысяч протестующих ворвались в здание Народной Скупштыны в Белграде, захватили редакцию радиотелевидения. Полиция и силовики отказались разгонять демонстрантов. На следующий день после переговоров с Коштуницей Милошевич признал свое поражение.
Внутри страны Милошевича судили за коррупцию и хищение средств. Но тогда в дело вступил Международный трибунал по бывшей Югославии (суд в Гааге ожидал Милошевича с 1992 года). МТБЮ требовал экстрадиции подозреваемого, но президент Воислав Коштуница был против.
Страна была под санкциями в затруднительной экономической ситуации. Поэтому премьер Зоран Джинджич согласился отправить Милошевича в Гаагу по корыстным соображениям. Сербия получила финансовую помощь США только после экстрадиции Милошевича и предоставления следователям МТБЮ доступа к государственным архивам Югославии.
Ложка дегтя: нужна именно экстрадиция
Несмотря на наличие ордера на арест путина, у суда в Гааге нет полномочий его арестовывать, передает BBC. Его юрисдикция распространяется только на страны, подписавшие соглашение об учреждении суда. А россия не является подписантом, поэтому сейчас вряд ли отправит своего же президента в суд.
Профессор Джонатан Лидер Мейнард говорит, что это вряд ли будет тревожить путина в краткосрочной перспективе. Но в дальнейшем это может создать осложнения с точки зрения свободы его передвижения по миру или в сценарии, когда его свергнут и проведут процедуру экстрадиции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких странах могут задержать путина после решения Гааги. Это 123 страны, которые являются членами Международного уголовного суда.