В Украине объяснили, как путин воспринял ордер об аресте: "Помнит судьбу Каддафи"

Психология российского президента воспринимает орден на свой арест, как разрешение на его ликвидацию

Международный орден на арест владимира путина может стать своеобразным "разрешением" на его устранение. После аналогичного документа ливийский революционер Муаммар Каддафи прожил недолго.

Об этом в своем Telegram-канале размышлял советник министра внутренних дел Украины. По его словам, сам путин воспринимает разрешение на свой арест именно так.

После того, как в июне 2011 года судьи Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявили орден на арест Муаммара Каддафи и его сына Саифа аль-Ислама, предводитель ливийцев прожил 4 месяца. Антон Геращенко подчеркнул, что Каддафи убили не потому, что МУС выдал орден на его арест, но психология путина понимает это примерно так.

тому же, предсмертные кадры окровавленного ливийского правителя произвели сильное впечатление на путина. Российский президент "был поражен судьбой Каддафи" и трижды пересматривал кадры "жестокой смерти Каддафи, видео это показывает, как его убивают штыком", рассказывали источники в посольстве США.

"В его (путина — ред.) голове ордер на арест Каддафи был "разрешением" на его убийство", — подытожил Антон Геращенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких странах могут арестовать владимира путина. В этот список входят 123 страны мира.