В Україні пояснили, як путін сприйняв ордер про арешт: "Пам’ятає долю Каддафі"

Психологія російського президента сприймає орден на свій арешт як дозвіл на його ліквідацію

Міжнародний орден на арешт володимира путіна може стати своєрідним "дозволом" на його усунення. Після аналогічного документа, лівійський диктатор Муаммар Каддафі прожив недовго.

Про це у своєму Telegram-каналі розмірковував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, путін сприймає дозвіл на свій арешт саме так.

Після того, як у червні 2011 року судді Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі оголосили орден на арешт Муаммара Каддафі та його сина Саїфа аль-Іслама, ватажок лівійців прожив 4 місяці. Антон Геращенко наголосив, що Каддафі вбили не тому, що МКС видав орден на його арешт, але психологія путіна розуміє це приблизно так.

До того ж, передсмертні кадри закривавленого лівійського правителя справили сильне враження на путіна. Російський президент "вражений долею Каддафі" і тричі переглядав кадри "жорсткої смерті Каддафі, відео це показує, як його вбивають багнетом", розповідали джерела в посольстві США.

"У його (путіна. — Ред.) голові ордер на арешт Каддафі був "дозволом" на його вбивство", — підсумував Антон Геращенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, в яких країнах можуть арештувати путіна. До цього списку входять 123 країни світу.