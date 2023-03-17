"Арешт путіна в Гаазі": нейромережа показала, як це виглядатиме

Нейросеть Midjourney створила цикл цікавих постерів на тему

На хвилі повідомлень про те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, нейромережа Midjourney змоделювала цикл картин на цю тему.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє аеро-, фото- та відеооператор Олександр Гончаров, який і опублікував цікаві постери.

У циклі "Арешт путіна в Гаазі" російський диктатор зображений у досить великому віковому діапазоні: від 30-річного лисіючого молодика, до старого дідугана "за 70". Але щоразу його супроводжують міцні чоловіки у формі.

Нагадаємо, що путіна і т.зв. "уповноважену з прав дитини" марію львову-бєлову звинувачують у примусовій депортації до росії, а по суті — викраденні українських дітей.

Також "Телеграф" повідомляв, що офіційний представник МЗС росії марія захарова заявила, що рішення МКС про арешт путіна є "нікчемним" для росії, адже сама країна-агресор із ним не співпрацює. Тим не менш, для диктатора існує небезпека затримання одразу у 120 з гаком країнах-учасницях Римського статуту Міжнародного кримінального суду.