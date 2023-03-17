Зеленський про ордер на арешт путіна: "Державне зло починається з першої посадової особи рф"

Президент України зазначив, що рішення щодо депортації тисяч українських дітей не могло бути ухваленим без відома російського диктатора

Ордер на арешт російського диктатора володимира путіна є вагомим міжнародним юридичним рішенням, з якого розпочнеться історична відповідальність.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення, підозрюваними у воєнних злочинах офіційно став керівник держави-терориста та "ще одна посадова особа".

Він зазначив, що йдеться про примусову депортацію українських дітей. За його словами, українські правоохоронці розслідують близько 16 тисяч випадків переміщення дітей на територію росії, проте реальна кількість може бути значно вищою.

Глава держави наголосив, що операція подібних масштабів не могла бути організована без наказу вищого керівництва країни-агресора.

"Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика рф, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", — наголосив Зеленський.

Він також подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду (МКС) за їх принципову позицію та готовність притягнути до відповідальності винних.

Як повідомлялося раніше, 17 березня МКС прийняв рішення про видачу ордера на арешт путіна та "уповноважену з прав дитини" Марію Львову-Бєлову у справі про депортацію українських дітей.

"Телеграф" своєю чергою запитав у колишнього міністра юстиції Миколи Оніщука, що означає це рішення МКС проти путіна і які воно буде мати наслідки для глави кремля.