Зеленский об ордере на арест путина: "Государственное зло начинается с первого должностного лица рф"

Президент Украины отметил, что решение по депортации тысяч украинских детей не могло быть принятым без ведома российского диктатора

Ордер на арест российского диктатора владимира путина является веским международным юридическим решением, с которого начнется историческая ответственность.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения, подозреваемыми в военных преступлениях официально стал руководитель государства-террориста и "еще одно должностное лицо".

Он отметил, что речь идет о принудительной депортации украинских детей. По его словам, украинские правоохранители расследуют около 16 тысяч случаев перемещения детей на территорию россии, однако реальное количество может быть значительно выше.

Глава государства подчеркнул, что операция подобных масштабов не мог быть организован без приказа высшего руководства страны-агрессора.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на территории россии, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика рф, государственные решения и государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства", — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный уголовный суд (МУС) за их принципиальную позицию и готовность привлечь к ответственности виновных.

Как сообщалось ранее, 17 марта МУС принял решение о выдаче ордера на арест путина и "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

"Телеграф" в свою очередь спросил бывшего министра юстиции Николая Онищука о том, что означает это решение МУС против путина и какие оно будет иметь последствия для главы кремля.