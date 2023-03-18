"Призначили в чергові Мілошевичі": терорист Гіркін спрогнозував подальшу долю диктатора путіна

На думку гіркіна, Захід вирішив створити юридичні підстави для перемоги України у війні

Після рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі (МКС) видати ордер на арешт кремлівського диктатора путіна його доля, здається, стає очевидною навіть для російських "ура-патріотів" на кшталт міжнародного терориста ігора гіркіна (стрєлкова).

Останній підтримав істерику російських чиновників та пропагандистів, спрогнозувавши, що таким чином Захід вирішив створити юридичні підстави переможних результатів війни в Україні.

"Путіна передбачувано "визначили в чергові Мілошевичі "(Каддафі, Саддамами і т.д.) і готуються розправитися з ним також, як з усіма попередніми", — написав він у своєму Telegram.

Також Гіркін стверджує, що якби на Заході були б найменші сумніви з приводу перемоги України — там би від таких рішень утрималися.

"Не будь недавні "дорогі та шановні партнери" ("заносаводці") настільки впевнені — вони утрималися б від таких нахабних дій", — певен терорист.

Як відомо, 17 березня Міжнародний суд Гааги заявив про причетність лідера рф володимира путіна до депортації українських дітей і виписав міжнародний ордер на його арешт, а також арешт уповноваженої з прав дитини в рф марії львової-бєлової.

Раніше за історію свого існування МКС виписував аналогічні ордери щодо трьох світових лідерів — їхні історії завершилися сумно. Йдеться про президента Судану Омара аль-Башира, лідера Лівії Муаммара Каддафі, а також президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо. Всі вони були причетні до геноцидів і злочинів проти людства.

Нагадаємо, що на думку генпрокурора України Андрія Костіна, рішення Міжнародного суду у Гаазі приведе до того, що російський диктатор володимир путін не зможе залишати територію росії так як за межами країни на нього чекає в’язниця. За словами Костіна, рішення суду мають виконувати всі країни, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду – а це, на хвилинку, 123 країни!