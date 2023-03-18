"рф не имеет пути назад": западные эксперты рассказали, как россия отреагирует на решение суда в Гааге

По мнению экспертов, путин зашел слишком далеко

Накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Такое решение не только официально определяет путина как преступника, но и может заставить его бросить еще больше сил на победу в войне в Украине.

Как пишет датский канал "TV2", это оценка Кеннета Оленшлегера Буля, военного исследователя Департамента стратегии и военных исследований Академии обороны Норвегии.

По его мнению, так исторически сложилось, что глав государств обычно экстрадировали международным уголовным судам в тот момент, когда их свергали с должности лидеров. И путин это осознает.

"Он знает, что если проиграет войну, его, вероятно, сбросят. Поэтому он наверняка приложит еще больше усилий для победы. Поэтому мы должны ожидать эскалации", — говорит Кеннет Оленшлегер Бюль.

Между тем Флемминг Сплидсбоэл Хансен, старший научный сотрудник Датского института международных исследований, специализирующийся на россии, тоже поддерживает эту логику. По его словам, путин уже слишком далеко зашел. Кроме того, ученый видит другие сценарии отстранения путина от власти. Например, его как пенсионера можно поселить в большом подмосковном дворце, где он сам за собой будет ухаживать.

Но все же международный ордер на арест поднимает конфликт на новый уровень, считает старший научный сотрудник. Он думает, что ряд стран станет еще сильнее давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров с путиным. Ордер на арест подтверждает его аргумент не делать этого.

"Как к лучшему, так и к худшему, это толкает конфликт в другое место. Но вот к другим масштабный последствиям это не приведет" - говорит Флемминг. Сплидсбоэль. Он объясняет, что россия уже вышла из нескольких наднациональных сотрудничеств, что путин уже был ограничен в своих поездках, и что несколько крупных стран, включая Соединенные Штаты, Китай и Индию, не присоединились к Международному уголовному суду (МКС), что ослабляет ордер на арест.

"Но сейчас путин обесчещен и попал в действительно плохую компанию", — говорит Флемминг Сплидсбоэль, ссылаясь на то, что раньше выдавали ордера на арест президентов только дважды: в Судане и на Берегу Слоновой Кости.

Расследование военных преступлений в Украине и ордер на арест путина – огромная потеря престижа. Об этом рассказывает журналист и писатель Сэмюэль Рахлин, имеющий глубокие знания о россии.

"Это будет иметь большое значение. Путин является президентом россии, но он фактически приговорен к пожизненному лишению свободы", — говорит писатель. Он называет прекрасным то, что Международный уголовный суд был столь быстрым и решительным по этому делу. Самуил Рахлин следит за российскими СМИ, и ему не очень нравится то, что и официальная россия, и население пожимают плечами на ордер на арест.

Рахлин считает, что россия теперь не имеет пути назад, но следует понимать, что российская армия борется не только с ВСУ, но и с серьезными проблемами материально-технического обеспечения, которые вряд ли придают ей военную мощь.

Напомним, что ордер на арест путина может сработать, поскольку подобный прецедент в истории уже был. Также "Телеграф" рассказывал , в каких именно странах могут задержать "бункерного деда".