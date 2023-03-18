"рф не має шляху назад": західні експерти розповіли, як росія відреагує на рішення суду в Гаазі

На думку експертів, путін зайшов надто далеко

Напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. Таке рішення не лише офіційно визначає путіна, як злочинця, але й може змусити його кинути ще більше сил на перемогу у війні в Україні.

Як пише датський канал "ТV2", це оцінка Кеннета Оленшлегера Буля, військового дослідника Департаменту стратегії та військових досліджень Академії оборони Норвегії.

На його думку, так історично склалося, що глав держав зазвичай екстрадували міжнародним кримінальним судам у той момент, коли їх скидали з посади лідерів.І путін це усвідомлює.

"Він знає, що якщо програє війну, його, ймовірно, скинуть. Тож він, напевно, докладе ще більше зусиль для перемоги. Тому ми повинні очікувати ескалації", — каже Кеннет Оленшлегер Бюль.

Тим часом Флеммінг Сплідсбоел Хансен, старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень, який спеціалізується на росії, теж підтримує цю логіку. За його словами, путін вже надто далеко зайшов. Крім того, науковець бачить інші сценарії усунення путіна від влади. Наприклад, що його як пенсіонера можна поселити у великому підмосковному палаці, де він сам за собою доглядатиме.

Але все ж міжнародний ордер на арешт піднімає конфлікт на новий рівень, вважає старший науковий співробітник. Він вважає, що низці країн стане ще важче тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб той сів за стіл переговорів із путіним. Ордер на арешт підтверджує його аргумент не робити цього.

"Як на краще, так і на гірше, це штовхає конфлікт в інше місце. Але інакших масштабних наслідків це не матиме", — каже Флеммінг Сплідсбоель. Він пояснює, що росія вже вийшла з кількох наднаціональних співробітництв, що путін уже був обмежений у своїх поїздках, і що кілька великих країн, включаючи Сполучені Штати, Китай та Індію, не приєдналися до Міжнародного кримінального суду (МКС), що послаблює ордер на арешт.

"Але зараз путін зганьблений і потрапив у справді погану компанію", – каже Флеммінг Сплідсбоель, посилаючись на те, що раніше видавали ордери на арешт президентів лише двічі: у Судані та на Березі Слонової Кістки.

Розслідування воєнних злочинів в Україні та ордер на арешт путіна – це величезна втрата престижу. Про це розповідає журналіст і письменник Семюель Рахлін, який має глибокі знання про росію.

"Це буде мати велике значення. путін є президентом росії, але його фактично засуджено до довічного позбавлення волі", — говорить письменник. Він називає чудовим те, що Міжнародний кримінальний суд був таким швидким і рішучим у цій справі. Самуїл Рахлін стежить за російськими ЗМІ, і йому не дуже подобається те, що і офіційна росія, і населення знизують плечима на ордер на арешт.

Рахлін вважає, що рф тепер не має шляху назад, але варто розуміти, що російська армія бореться не лише з ЗСУ, але й з серйозним проблемами матеріально-технічного забезпечення, які навряд чи додають їй військової потужності.

Нагадаємо, що ордер на арешт путіна може спрацювати, оскільки подібний прецедент в історії вже був. Також "Телеграф" розповідав, у яких саме країнах можуть затримати "бункерного діда".