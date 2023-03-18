Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" розповів, чим може обернутися видача ордера на арешт володимира путіна у Міжнародному суді

Рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента росії володимира путіна та дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової є дуже показовим. По ряду причин.

По-перше, це безпрецедентно для росії. Думаю, там досі не оговталися – як це МКС вирішив заарештувати їхнього лідера?! Тобто, незважаючи на всі бадьорі, бравурні і навіть загрозливі заяви з рф, думаю, політики, чиновники, пропагандисти, які їх робили, перебувають у стані шоку.

А коли з шоку вийдуть, міркуватимуть – як жити далі. Це не означає, що путіна завтра затримають. Що він узагалі сяде на лаву підсудних. Але те, що росія буде змушена суттєво зменшити і без того мінімальну кількість візитів путіна на найвищому рівні – очевидно. Тому що Римський статут, за яким діє МКС, ратифікували понад 120 країн. Які юридично зобов’язані будуть заарештувати путіна, з’явися на їх території.

По-друге, те, що в ордері фігурує також Львова-Бєлова – також показово. І їй, і путіну інкримінують незаконну депортацію дітей. Злочин проти дітей. Це психологічно, політично дуже чутливий момент. Йдеться про очевидний військовий злочин. Так МКС фактично дав свою оцінку тому, що здійснюють росіяни на окупованих територіях України. Та сама Львова-Бєлова особисто викрала дитину з окупованого Маріуполя. Про що особисто недавно повідомляла путіну. І це загальнодоступне відео, здається, стало для Міжнародного кримінального суду своєрідною явкою з повинною.

По-третє, на тлі видачі такого ордера з боку МКС з’явилися припущення, що китайський лідер Сі Цзіньпін скасує намічений з 20 по 22 березня візит до путіна.

Я не вважаю, що це станеться. З тієї простої причини, що КНР (як і рф) не ратифікувала Римський статут, у її політичному компоненті його не існує. Але якщо мислити конспірологічними категоріями, таке рішення МКС напередодні візиту Сі Цзіньпіна до путіна є показовою демонстрацією позиції Заходу щодо перспективи розвитку китайсько-російських відносин.