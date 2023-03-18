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Три важные моменты в связи с ордером на арест путина - Евгений Магда

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Евгений Магда Евгений Магда
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Таким видит путина за решеткой искусственный интеллект Новость обновлена 18 марта 2023, 10:13
Таким видит путина за решеткой искусственный интеллект. Фото Midjourney

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" рассказал, чем может обернуться выдача ордера на арест владимира путина в Международном суде

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента рф владимира путина и детского омбудсмена россии Марии Львовой-Беловой является очень показательным. По ряду причин.

Во-первых, это беспрецедентно для россии. Думаю, там до сих пор не пришли в себя – как это МУС решил арестовать их лидера?! То есть, несмотря на все бодрые, бравурные и даже угрожающие заявления из рф, думаю, политики, чиновники, пропагандисты, их делавшие, пребывают в состоянии шока.

А когда из шока выйдут, будут размышлять – как жить дальше. Это не значит, что путина завтра задержат. Что он вообще сядет на скамью подсудимых. Но то, что россия будет вынуждена существенно уменьшить и без того минимальное количество визитов путина на высшем уровне – очевидно. Потому что Римский статут, по которому действует МУС, ратифицировали более 120 стран. Которые юридически обязаны будут арестовать путина, появись он на их территории.

Во-вторых, то, что в ордере фигурирует также Львова-Белова – тоже показательно. И ей, и путину инкриминируют незаконную депортацию детей. Преступление против детей. Это психологически, политически – очень чувствительный момент. Речь идет об очевидном военном преступлении. Так МУС, фактически, дал свою оценку тому, что совершают россияне на оккупированных территориях Украины. Та же Львова-Белова лично выкрала ребенка из оккупированного Мариуполя. О чем лично не так давно докладывала путину. И это общедоступное видео, похоже, стало для Международного уголовного суда своеобразной явкой с повинной.

В-третьих, на фоне выдачи такого ордера со стороны МУС, появились предположения, что китайский лидер Си Цзиньпин отменит намеченный с 20 по 22 марта визит к путину.

Я не считаю, что это произойдет. По той простой причине, что КНР (как и рф) не ратифицировала Римский статут, в ее политической компоненте его не существует. Но, если мыслить конспирологическими категориями, такое решение МУС накануне визита Си Цзиньпина к путину является показательной демонстрацией позиции Запада касательно перспектива развития китайско-российских отношений.

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Теги:
#Гаага #Владимир Путин #Международный суд #Евгений Магда #Ордер на арест