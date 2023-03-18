Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" рассказал, чем может обернуться выдача ордера на арест владимира путина в Международном суде

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента рф владимира путина и детского омбудсмена россии Марии Львовой-Беловой является очень показательным. По ряду причин.

Во-первых, это беспрецедентно для россии. Думаю, там до сих пор не пришли в себя – как это МУС решил арестовать их лидера?! То есть, несмотря на все бодрые, бравурные и даже угрожающие заявления из рф, думаю, политики, чиновники, пропагандисты, их делавшие, пребывают в состоянии шока.

А когда из шока выйдут, будут размышлять – как жить дальше. Это не значит, что путина завтра задержат. Что он вообще сядет на скамью подсудимых. Но то, что россия будет вынуждена существенно уменьшить и без того минимальное количество визитов путина на высшем уровне – очевидно. Потому что Римский статут, по которому действует МУС, ратифицировали более 120 стран. Которые юридически обязаны будут арестовать путина, появись он на их территории.

Во-вторых, то, что в ордере фигурирует также Львова-Белова – тоже показательно. И ей, и путину инкриминируют незаконную депортацию детей. Преступление против детей. Это психологически, политически – очень чувствительный момент. Речь идет об очевидном военном преступлении. Так МУС, фактически, дал свою оценку тому, что совершают россияне на оккупированных территориях Украины. Та же Львова-Белова лично выкрала ребенка из оккупированного Мариуполя. О чем лично не так давно докладывала путину. И это общедоступное видео, похоже, стало для Международного уголовного суда своеобразной явкой с повинной.

В-третьих, на фоне выдачи такого ордера со стороны МУС, появились предположения, что китайский лидер Си Цзиньпин отменит намеченный с 20 по 22 марта визит к путину.

Я не считаю, что это произойдет. По той простой причине, что КНР (как и рф) не ратифицировала Римский статут, в ее политической компоненте его не существует. Но, если мыслить конспирологическими категориями, такое решение МУС накануне визита Си Цзиньпина к путину является показательной демонстрацией позиции Запада касательно перспектива развития китайско-российских отношений.