"Ніхто не може бути вищим за закон": Шольц відреагував на рішення МКС про арешт путіна

У Німеччині виступили за те, щоб військові злочинці отримували справедливе покарання

Виданий міжнародним кримінальним судом ордер на арешт володимира путіна говорить про те, що ніхто не може стояти вище за закон. Будь-який злочин спричинить справедливе покарання.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Sky News. За його словами, МКС продемонстрував те, що будь-який військовий злочинець має бути покараний.

"Міжнародний кримінальний суд є відповідною установою для розслідування військових злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вищим за закон, і це стає очевидним прямо зараз", — заявив Шольц.

Нагадаємо, що суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. Причиною стала незаконна депортація дітей із окупованих територій України до росії.

Президент США Джо Байден заявив, що звинувачення на адресу путіна виправдані. Американський лідер також вважає депортацію дітей із України військовим злочином.

Також "Телеграф" розповідав про те, як у росії відреагували на ордер про арешт їхнього президента. Глава МЗС марія захарова назвала таке рішення "нікчемним" і заявила, що для росії воно нічого не означає.