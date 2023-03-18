"Це виправдано": Байден про видачу ордера на арешт російського диктатора путіна

Рішення МКС стало "сильним аргументом" на міжнародній арені

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини.

Про це написало американське видання The New York Times.

"Я думаю, що це виправдано", — сказав американський лідер у спілкуванні з журналістами у Білому домі, коментуючи рішення суду Гааги.

Байден також зазначив, що МКС не визнаний Штатами, проте ордер "є дуже сильним аргументом".

"Путін явно скоїв воєнні злочини", — заявив Байден.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженого президента рф з прав дитини марії олексіївни львової-бєлової. Таке рішення, на думку генпрокурора України Андрія Костіна, дозволяє заарештувати путіна за межами рф та передати до суду.

В свою чергу, в росії рішення визвало істеричну реакцію, хоча МЗС країни і зробив заяву про те, що рішення суду не має значення для рф, так як країна не ратифікувала Римський статут.

Нагадаємо, що навіть російські "імперці", які вітають війну рф в Україні, засмутилися від рішення МКС, вважаючи, що таким чином кремлівського диктатора поставили в один ряд з міжнародними злочинцями.