"Это оправдано": Байден о выдаче ордера на арест российского диктатора путина

Решение МКС стало "сильным аргументом" на международной арене

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает оправданным решение Международного уголовного суда (МКС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина из-за военных преступлений.

Об этом написало американское издание The New York Times.

"Я думаю, что это оправдано", — сказал американский лидер в общении с журналистами в Белом доме, комментируя решение суда Гааги.

Байден также отметил, что МКС не признан Штатами, однако ордер " является очень сильным аргументом ".

"Путин явно совершил военные преступления ", — заявил Байден.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента россии по правам ребенка марии алексеевны львовой-беловой. Такое решение, по мнению генпрокурора Украины Андрея Костина, позволяет арестовать путина за пределами России и передать в суд.

В свою очередь, в россии решение вызвало истерическую реакцию, хотя МИД страны и сделал заявление о том, что решение суда не имеет значения для россии, так как страна не ратифицировала Римский устав МКС.

Напомним, что даже российские "имперцы", приветствующие войну России в Украине, огорчились решением МКС, считая, что таким образом кремлевского диктатора поставили в один ряд с международными преступниками.