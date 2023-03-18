"Млява шизофренія": в росії образилися через реакцію Байдена на ордер для путіна

В ордері згадано не тільки путіна

У посольстві росії в США відреагували на позицію Штатів та президента Джо Байдена щодо ордера на арешт російського диктатора володимира путіна. Байден вважає ордер виправданим. Однак у російському посольстві це назвали "млявою шизофренією".

Офіційну позицію посольства про ордери на арешт від міжнародного кримінального суду путіна та уповноваженої з прав дітей марії львової-білової повідомили, зокрема, і через соцмережі. Росіяни заявляють, що у США підтримують "вакханалію" розпочату міжнародним судом, хоча обидві країни не визнають його юрисдикцію.

У дипмісії спробували у відповідь звинуватити США у порушенні прав інших людей у спробі захистити своїх громадян та замовчуванні про "злочини в Іраку, Лівії, Югославії, В’єтнамі". Крім резюме, що позиція США росіянам нагадує "мляву шизофренію", вони вважають стратегічним інтересом американців "досадити росії".

Нагадаємо, у МКС вважають, що путін і львова-білова відповідальні за депортацію дітей до росії. Маленьких українців вивезли до глибинки Росії аж до Магадана, де перевчали на російський манер.