"Вялотекущая шизофрения": в россии обиделись из-за реакции Байдена на ордер для путина

В ордере упомянут не только путин

В посольстве россии в США отреагировали на позицию Штатов и президента Джо Байдена по вопросу ордера на арест российского диктатора владимира путина. Байден считает ордер оправданным. Однако в российском посольстве это назвали "вялотекущей шизофренией".

Официальную позицию посольство по ордерам на арест от международного уголовного суда путина и уполномоченной по правам детей марии львовой-беловой сообщило, в том числе, и через соцсети. Россияне заявляют, что в США поддерживают "вакханалию" начатую международным судом, хотя обе страны не признают его юрисдикцию.

В дипмиссии попытались в ответ обвинить США в нарушении прав других людей в попытки защитить своих граждан и умалчивании о "злодеяниях в Ираке, Ливии, Югославии, Вьетнаме". Кроме резюме, что позиция США россиянам напоминает "вялотекущую шизофрению", они считают стратегическим интересом американцев "досадить россии".

Напомним, в МУС считают, что путин и львова-белова ответственны за депортацию детей в россию. Маленьких украинцев вывезли в глубинку россии вплоть до Магадана, где переучивали на российский манер.