Хакеры наказали главного российского похитителя украинских детей: "слили" всё (фото)

Хакеры заполучили много личных данных беловой

россия с началом полномасштабной войны в Украине активно занимается похищением украинских детей. Одну из ведущих ролей в этих преступлениях, по некоторым данным, исполняет российская уполномоченная по правам ребенка мария львова-белова, которая и сама "усыновила" похищенного из Мариуполя мальчика. Однако уже сейчас к преступнице добрались хакеры из Украины.

Об этом сообщили хактивисты из "Киберсопротивления".

Хакеры завладели данными беловой, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину.

"Сегодня дарим всем возможность пользоваться паспортом и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации", — говорится в сообщении.

Как пишут в сети, кроме сканов документов хактивисты заполучили массивы личных переписок, бизнес-интересов и других рычагов воздействия на эту личность.

Напомним, ранее мы писали о том, что стала известна судьба насильно вывезенных в россию украинских детей.

Также мы сообщали о том, что в рф похвастались, что "перевоспитали" детей из Мариуполя. С соответствующим заявлением выступила уполномоченная по правам ребенка в рф мария львова-белова.