Российская омбудсменка "усыновила" похищенного из Мариуполя мальчика: МИД отреагировал

В уголовном правонарушении она призналась самостоятельно

Российские оккупанты после захвата частей некоторых областей Украины насильственно вывозили в рф украинских детей. Уже на территории страны-агрессора несовершеннолетних передавали россиянам на усыновление, обещая "премии". Апофеозом цинизма стала ситуация, когда уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова усыновила вывезенного из Мариуполя ребенка — МИД Украины требует возбудить против него уголовное дело.

Как говорится в заявлении украинского министерства, своими действиями Львова-Белова нарушило не только законодательство Украины, но и Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка.

"Вывоз украинских детей из временно оккупированных территорий Украины в россию и последующее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданское статуса детей и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие дела против российской гражданки Львовской-Беловой, в действиях которой усматриваются признаки уголовного правонарушения", — отметили в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, МИД просит международное сообщество осудить преступления российских властей, которые совершают их в отношении детей на временно оккупированных территориях Украины.

Стоит отметить, что пропагандистское издание Russia Today сообщило, что российская детская омбудсменка Львова-Белова усыновила мальчика, похищенного оккупантами из Мариуполя. Он прибыл на территорию страны-агрессора с 30 другими детьми. Таким образом, оккупанты похитили из Украины уже почти 2000 тысяч детей.

Ранее "Телеграф" подробно разобрался в том, как российские оккупанты воруют в Украине детей и вывозят их в РФ. При этом украинским детям нагло врут о том, что их все покинули и никому они не нужны, хотя у многих несовершеннолетних в Украине есть семьи, которые их ищут.