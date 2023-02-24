Девочка из Мариуполя поблагодарила россиян за "спасение": ее мать погибла при обстреле

Россияне привезли в Москву детей, которые действительно пережили осаду Мариуполя

В среду, 22 февраля, в столице россии прошел пропагандистский концерт "Слава защитникам Отечества", на котором засветились похищенные из Мариуполя дети.

Как удалось выяснить изданию "Важные истории", по крайней мере часть из этих детей, действительно, пережили осаду города и даже потеряли там родителей.

Одной из них оказалась 15-летняя Аня Науменко, которая произнесла слова "благодарности" одному из оккупантов за то, что он их "спас".

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя", — сказала она.

Как оказалось, мать девочки, Ольга Науменко, погибла во время обстрелов от осколочного ранения.

Жительница Мариуполя рассказала изданию, что женщина вела асоциальный образ жизни, а потому девочка провела свое детство в детдоме.

"Но в то же время Аня была очень воспитанной девочкой, спокойной и всегда ухаживала за младшими сестренкой и братишкой", — сказала она.

У девочки есть сестра Каролина и брат Даниил. Каролина тоже присутствовала на сцене в "Лужниках", а вот где находится Даниил — никто не знает.

Кроме того, журналистам удалось идентифицировать Костю Ващишина, который тоже был в Мариуполе, а также Сашу Ситника из пгт Ялта, что неподалеку от города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как россияне вывозят детей в россию и устраивают для них летние лагеря с "патриотическим воспитанием".