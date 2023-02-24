Рус

Дівчинка з Маріуполя подякувала росіянам за "порятунок": її мати загинула під час обстрілу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аня Науменко біля російського солдата
Аня Науменко біля російського солдата

Росіяни привезли до Москви дітей, які справді пережили облогу Маріуполя

У середу, 22 лютого, у столиці Росії пройшов концерт під назвою "Слава захисникам Вітчизни", на якому засвітилися викрадені з Маріуполя діти.

Як вдалося з’ясувати виданню "Важливі історії", принаймні частина цих дітей дійсно пережила облогу міста і навіть втратила там батьків.

Однією з них виявилася 15-річна Аня Науменко, яка вимовила слова "подяки" одному з окупантів за те, що він їхній "врятував".

"Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя", — сказала вона.

Мати дівчинки, Ольга Науменко, загинула під час обстрілів від уламкового поранення.

Мешканка Маріуполя розповіла виданню, що жінка вела асоціальний спосіб життя, а тому дівчинка провела своє дитинство у дитбудинку.

"Але водночас Аня була дуже вихованою дівчинкою, спокійною і завжди доглядала молодших сестричок і брата", — сказала вона.

У дівчинки є сестра Кароліна та брат Данило. Кароліна також була присутня на сцені в "Лужниках", а ось де знаходиться Данило ніхто не знає.

Крім того, журналістам вдалося ідентифікувати Костю Ващишина, який теж був у Маріуполі, а також Сашка Ситник зі смт Ялта, що неподалік міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як росіяни вивозять дітей до росії та влаштовують для них літні табори з "патріотичним вихованням".

Теги:
#Росія #Маріуполь