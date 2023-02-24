Дівчинка з Маріуполя подякувала росіянам за "порятунок": її мати загинула під час обстрілу

Росіяни привезли до Москви дітей, які справді пережили облогу Маріуполя

У середу, 22 лютого, у столиці Росії пройшов концерт під назвою "Слава захисникам Вітчизни", на якому засвітилися викрадені з Маріуполя діти.

Як вдалося з’ясувати виданню "Важливі історії", принаймні частина цих дітей дійсно пережила облогу міста і навіть втратила там батьків.

Однією з них виявилася 15-річна Аня Науменко, яка вимовила слова "подяки" одному з окупантів за те, що він їхній "врятував".

"Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя", — сказала вона.

Мати дівчинки, Ольга Науменко, загинула під час обстрілів від уламкового поранення.

Мешканка Маріуполя розповіла виданню, що жінка вела асоціальний спосіб життя, а тому дівчинка провела своє дитинство у дитбудинку.

"Але водночас Аня була дуже вихованою дівчинкою, спокійною і завжди доглядала молодших сестричок і брата", — сказала вона.

У дівчинки є сестра Кароліна та брат Данило. Кароліна також була присутня на сцені в "Лужниках", а ось де знаходиться Данило ніхто не знає.

Крім того, журналістам вдалося ідентифікувати Костю Ващишина, який теж був у Маріуполі, а також Сашка Ситник зі смт Ялта, що неподалік міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як росіяни вивозять дітей до росії та влаштовують для них літні табори з "патріотичним вихованням".