Хакери покарали головного російського викрадача українських дітей: "злили" все (фото)

Хакери отримали багато особистих даних білої

росія з початком повномасштабної війни в Україні активно займається викраденням українських дітей. Одну з провідних ролей у цих злочинах, за деякими даними, виконує російська уповноважена з прав дитини марія львова-бєлова, яка й сама "усиновила" викраденого з Маріуполя хлопчика. Проте вже зараз до злочинниці дісталися хакери з України.

Про це повідомили хактивісти з "Кіберспротиву".

Хакери заволоділи даними бєлової, які допоможуть притягти окупантку до відповідальності й повернути дітей до України.

"Сьогодні даруємо всім можливість користуватися її паспортом та паспортом батьків, а спецслужби отримають повний масив інформації", — йдеться у повідомленні.

Як пишуть у мережі, крім сканів документів хактивісти отримали масиви особистих листуваннь, бізнес-інтересів та інших важелів впливу на цю особу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома доля насильно вивезених до росії українських дітей.

Також ми повідомляли про те, що в росії похвалилися, що "перевиховали" дітей з Маріуполя. З відповідною заявою виступила уповноважена з прав дитини в Росії марія львова-бєлова.