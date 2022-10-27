Російська омбудсменка "всиновила" викраденого з Маріуполя хлопчика: МЗС відреагувало

У кримінальному правопорушенні вона зізналася самостійно

Російські окупанти після захоплення частин деяких областей України насильно вивозили до рф українських дітей. Вже на території країни-агресора неповнолітніх передавали росіянам на всиновлення, обіцяючи "премії". Апофеозом цинізму стала ситуація, коли уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова всиновила вивезену з Маріуполя дитину — МЗС України вимагає відкрити проти неї кримінальну справу.

Як йдеться у заяві українського міністерства, своїми діями Львова-Бєлова порушила не тільки законодавство України, а й Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення", — зазначили у Міністерстві закордонних справ.

Крім того, МЗС просить міжнародну спільноту засудити злочини російської влади, яка здійснює їх відносно дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Варто зазначити, що пропагандистське видання Russia Today повідомило, що російська дитяча омбудсменка Львова-Бєлова всиновила хлопчика, якого окупанти викрали з Маріуполя. Він прибув на територію країни-агресора з 30-ма іншими дітьми. Таким чином окупанти викрали з України вже майже 2000 тисячі дітей.

Раніше "Телеграф" детально розібрався у тому, як російські окупанти крадуть в Україні дітей та вивозять їх у рф. При цьому українським дітям нахабно брешуть про те, що їх всі покинули і нікому вони не треба, хоча у багатьох неповнолітніх в Україні є сім'ї, які їх розшукують.