"Никто не может быть выше закона": Шольц отреагировал на решение МУС об аресте путина

В Германии выступили за то, чтобы военные преступники получали справедливое наказание

Выданный международным уголовным судом ордер на арест владимира путина говорит о том, что никто не может стоять выше закона. Любое преступление повлечет за собой справедливое наказание.

Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц передает Sky News. По его словам, МУС продемонстрировал то, что любой военный преступник должен быть наказан.

"Международный уголовный суд является подходящим учреждением для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — заявил Шольц.

Напомним, что суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. Причиной стала незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в россию.

Президент США Джо Байден заявил, что обвинения в адрес путина оправданы. Американский лидер также считает депортацию детей из Украины военным преступлением.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в россии отреагировали на ордер об аресте их президента. Глава МИД мария захарова назвала такое решение "ничтожным" и заявила, что для россии оно ничего не значит.