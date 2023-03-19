Есть сдвиг: как изменились настроения украинцев после решения суда в Гааге по путину

В силу правосудия стали верить заметно больше украинцев

После решения Международного уголовного суда в Гааге по аресту президента россии владимира путина большее число украинцев стали верить, что путин и его соратник, президент Беларуси александр лукашенко, будут привлечены к ответственности.

Об этом можно судить по результатам свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.

Согласно данным опроса, 88,5% украинцев слышали про ордер на арест путина, в то время как менее 6% украинцев "что-то слышали", и столько же не слышали вовсе ничего.

Так украинцы ответили на вопрос: "Знаете ли вы, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина?"

Также интересно, как изменились настроения украинцев после решения суда в Гааге: если в январе 2023 года 44,1% опрошенных украинцев говорили, что путин и лукашенко скорее смогут избежать ответственности, то в марте число таких уменьшилось до 41,5%.

Суммарное же число тех, кто считает, что путина и лукашенко привлекут к ответственности, увеличилось с 45% в январе до 50,1% в марте.

Ответы украинцев на вопрос: "Как вы считаете, будут ли путины и лукашенко привлечены к ответственности?"

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Опрос провели в третью неделю марта 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины, — как мужчин, так и женщин.

Напомним, что 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой, которая была ответственна за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Президент США Джо Байден назвал решение суда в Гааге "оправданным".