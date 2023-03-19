Є зрушення: як змінилися настрої українців після рішення суду в Гаазі щодо путіна

В силу правосуддя стали вірити помітно більше українців

Після рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо арешту президента росії володимира путіна більше українців почали вірити, що путін і його соратник, президент Білорусі олександр лукашенко, будуть притягнуті до відповідальності.

Про це можна судити за результатами нового соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

За даними опитування, 88,5% українців чули про ордер на арешт путіна, тоді як менше 6% українців "щось чули" і стільки ж не чули зовсім нічого.

Тож українці відповіли на запитання: "Чи знаєте ви, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна?"

Також цікаво, як змінилися настрої українців після рішення суду в Гаазі: якщо у січні 2023 року 44,1% опитаних українців говорили, що путін і лукашенко швидше зможуть уникнути відповідальності, то у березні кількість таких зменшилася до 41,5%.

Сумарна кількість тих, хто вважає, що путін і лукашенко будуть притягнуті до відповідальності, збільшилася з 45% у січні до 50,1% у березні.

Відповіді українців на запитання: "Як ви вважаєте, чи будуть путін та лукашенко притягнуті до відповідальності?"

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Опитування провели у третій тиждень березня 2023 року через заповнення онлайн-панелі SunFlower Sociology від Active Group, у ньому прийняли 600 повнолітніх працевлаштованих громадян України — як чоловіків, так і жінок.

Нагадаємо, що 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової, яка була відповідальною за депортацію дітей з окупованих територій України.

Президент США Джо Байден назвав рішення суду в Гаазі "виправданим".