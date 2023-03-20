Сі Цзіньпін прилетів до путіна: стало відомо, коли розмовлятиме із Зеленським

Зустріч глав росії та Китаю відбудеться орієнтовно о 16:30

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви, який, як очікується, триватиме з 20 по 22 березня. Спочатку приземлився літак його делегації, а вже згодом у московському аеропорту Внуково сів борт і самого Сі Цзінпіна. Приземлення відбулося о 12:59 за московським часом.

До речі, літак лідера КНР посів перше місце в рейтингу рейсів, що найбільш відстежуються, у світі. За польотом Boeing 747 Air China на піку стежили понад сто тисяч користувачів.

За даними проросійських пропагандистів, які посилаються на прес-секретаря путіна дмитра пєскова, зустріч голів росії та Китаю відбудеться орієнтовно о 16:30. Це буде розмова віч-на-віч, яка продовжиться за неформальним обідом.

Перше фото із Сі Цзіньпінем у москві. Джерело: Telegram-канал "Раніше за всіх. Ну майже".

Це перший міжнародний візит Сі Цзіньпіна після того, як його нещодавно переобрали на посаду голови КНР втретє.

При цьому, за даними деяких західних ЗМІ, після зустрічі з путіним лідер Китаю здійснить ще один візит до України. Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення росії до України.

Нагадаємо, що в США, наприклад, з оптимізмом дивляться на можливу розмову лідерів України та Китаю, а ось експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів "Телеграфу" про те, чому ця розмова не призведе до позитивних зрушень.