Си Цзиньпин прилетел к путину: стало известно, когда будет разговаривать с Зеленским

Встреча глав россии и Китая состоится ориентировочно в 16:30

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в москву, который, как ожидается, продлится с 20 по 22 марта. Сначала приземлился самолет его делегации, а уже после в московском аэропорту Внуково сел борт и самого Си Цзинпина. Приземление произошло в 12:59 по московскому времени.

К слову, самолет лидера КНР занял первое место в рейтинге наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За полетом Boeing 747 Air China на пике следили более ста тысяч пользователей.

По данным пророссийских пропагандистов, которые ссылаются на пресс-секретаря путина дмитрия пескова, встреча глав россии и Китая состоится ориентировочно в 16:30 (15:30 по Киеву). Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

Первое фото с Си Цзиньпинем в москве. Источник: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"."

Это первый международный визит Си Цзиньпина после того, как он недавно был переизбран на пост председателя КНР в третий раз.

При этом, по данным некоторых западных СМИ, после встречи с путиным лидер Китая совершит еще один визит — в Украину. Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, что в США, например, с оптимизмом смотрят на возможный разговор лидеров Украины и Китая, а вот эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал "Телеграфу", почему этот разговор не приведет к положительным сдвигам.