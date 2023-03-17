Си Цзиньпин едет к путину: в Китае приоткрыли карты и "укололи" США

Китай намерен отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию"

Предстоящий приезд лидера Китая Си Цзиньпина в россию, где 20-22 марта он встретится с президентом владимиром путиным, прокомментировали в Пекине. Там заявляют, что визит направлен на то, чтобы "призвать к миру и содействовать переговорам".

Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает издание CNN.

По его словам, Китай намерен отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, в том числе включая войну в Украине.

"Предложение Китая сводится к одному, оно заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", — отметил официальный представитель Ван Вэньбинь.

Он также добавил, что Китай всегда занимал "благоразумную и ответственную" позицию и контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом. А экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и россией является "прозрачным и открытым".

В то же время, Ван Вэньбинь, не называя конкретной страны, вероятно, подверг критике США, заявив, что Китай выступает против "односторонних санкций и юрисдикции длинных рук без оснований в международном праве и без санкции Совета Безопасности (ООН)". Кроме того он обвинил некоторые станы в том, что те якобы "подливают масло в огонь" по украинскому вопросу, имея в виду продажу оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин выразил желание провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в онлайн-формате.