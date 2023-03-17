Сі Цзіньпін їде до путіна: у Китаї привідкрили карти та "вкололи" США

Китай має намір відстоювати свою "об’єктивну та неупереджену позицію"

Майбутній приїзд лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії, де 20-22 березня він зустрінеться з президентом володимиром путіним, прокоментували в Пекіні. Там заявляють, що візит спрямований на те, щоб "закликати до миру та сприяти переговорам".

Про це сьогодні, 17 березня, на брифінгу сказав представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, повідомляє видання CNN.

За його словами, Китай має намір відстоювати свою "об’єктивну та неупереджену позицію" з міжнародних та регіональних питань, у тому числі включаючи війну в Україні.

"Пропозиція Китаю зводиться до одного, вона полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти переговорам", — зазначив офіційний представник Ван Веньбінь.

Він також додав, що Китай завжди займав "розсудливу та відповідальну" позицію та контролював експорт військових та цивільних товарів подвійного призначення відповідно до закону. А економічна та торговельна співпраця між Китаєм та росією є "прозорою і відкритою".

Водночас Ван Веньбінь, не називаючи конкретної країни, ймовірно, піддав критиці США, заявивши, що Китай виступає проти "односторонніх санкцій і юрисдикції довгих рук без підстав у міжнародному праві й без санкції Ради Безпеки (ООН)". Крім того, він звинуватив деякі стани в тому, що ті нібито "підливають олію у вогонь" відносно українського питання, маючи на увазі продаж зброї.

Зазначимо, пізніше в п'ятницю прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив, що путін і Сі Цзіньпін у понеділок, 20 березня, проведуть неформальну зустріч, а 21 березня пройдуть офіційні переговори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив бажання провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в онлайн-форматі.